Chiara Jaconis, 32 anni, è morta in un incidente sulla spiaggia di Napoli. La causa resta sconosciuta, ma il suo sorriso è ancora vivo tra i ricordi della famiglia. La mamma annuncia: “La celebreremo al mare, proprio come avrebbe voluto”. La piccola spiaggia affollata si trasforma in un luogo di ricordo, tra fiori e foto. Chiara, amata e sorridente, lascia un vuoto difficile da colmare.

"> Ricordo di Chiara Jaconis: un compleanno speciale per la famiglia. Oggi sarebbe stato un giorno di festa per Chiara Jaconis, la giovane turista padovana che ha perso la vita nel settembre 2024 durante una vacanza a Napoli insieme al suo fidanzato. Chiara, che avrebbe compiuto 32 anni, continua a essere celebrata dalla sua famiglia con grande affetto, mantenendo viva la sua memoria. Per loro, questa data rappresenta un momento di riflessione e di celebrazione della sua vita, caratterizzata da gioia e amore. La tragedia che ha colpito la famiglia Jaconis ha lasciato un segno indelebile nella comunità partenopea e in quella di Padova. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Chiara, 32 anni, ricordata dalla mamma: “La celebreremo al mare a Napoli”.

