32 anni Quarrata piange un eroe del 118 | arresto cardiaco improvviso

Federico Bonacchi, 32 anni di Quarrata, è morto ieri pomeriggio per un arresto cardiaco improvviso. La sua morte ha sconvolto la comunità, che lo ricordava come un giovane infermiere molto dedito al lavoro. Federico si trovava nella sua abitazione quando ha accusato il malore. Immediatamente sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante gli sforzi, non è stato possibile salvarlo. La perdita di Federico lascia un vuoto profondo tra colleghi e amici, che lo ricordano con affetto. La comunità si stringe intorno alla famiglia.

Quarrata nel lutto per la scomparsa di Federico Bonacchi, giovane infermiere del 118. Una tragedia ha colpito la comunità di Quarrata: Federico Bonacchi, infermiere del 118 di 32 anni, è deceduto ieri pomeriggio a causa di un arresto cardiaco improvviso. La madre lo ha trovato in casa in condizioni critiche, dando l'allarme che ha portato a un intervento dei soccorsi, purtroppo senza esito positivo. La notizia ha suscitato profondo dolore tra colleghi e conoscenti. Un giovane professionista in prima linea. Federico Bonacchi prestava servizio nella centrale di emergenza urgenza del 118, operando nell'area dell'Alta Toscana. QUARRATA - Un malore fatale ha ucciso a soli 32 anni Federico Bonacchi, infermiere del servizio di emergenza urgenza 118 di Pistoia-Empoli. Il suo corpo è stato trovato nella sua casa di Quarrata dalla mamma, nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio.