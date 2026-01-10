Vigilia contro il Lecce Cuesta | Pronti per una gara sporca
Il Parma si prepara alla sfida contro il Lecce alla vigilia del giro di boa del campionato. Con 18 punti già conquistati, anche se manca ancora una partita (il recupero con il Napoli), la squadra si presenta con la volontà di affrontare un match difficile. Cuesta ha dichiarato che i biancazzurri sono pronti per una gara intensa e combattuta, mantenendo un atteggiamento concentrato e determinato.
Al giro di boa, anche se manca una partita (il recupero con il Napoli), il Parma ci arriva con 18 punti. Un ruolino di marcia che - per ora - tiene al sicuro i crociati, lontani dalle sabbie mobili di una classifica che resta tuttavia ingannevole. Va detto che i ragazzi di Carlos Cuesta le. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Vigilia contro l'Udinese, Cuesta: "Umili e concentrati, ci aspetta una gara dura"
Leggi anche: Ko del Forlì contro la Pianese, con Miramari squalificato parla il vice Ceglia "Non ci siamo adattati ad una gara sporca"
Cuesta: «L’obiettivo è diventare difficili da battere, anche per l’Inter»; Atalanta, Palladino: Gasperini nella storia, contro la Roma sfida stimolante; Cuesta, oggi alle 12 la conferenza stampa per Lecce-Parma; Spalletti: Il Lecce col Como meritava di più, attenzione. Mercato? Contento della Juve che ho.
Vigilia contro il Lecce, Cuesta: "Pronti per una gara sporca" - Fuori Løvik per un piccolo fastidio, torna Benek tra i convocati: "Dobbiamo essere umili. parmatoday.it
Calcio: il Parma ha il mal di gol, Cuesta cerca una cura verso Lecce - Evanescente lo svedese, al pari di Oristanio: schierati dietro a Pellegrino hanno faticato a trovare spazi e giocate. ansa.it
Parma, Cuesta assicura: “Contro l’Inter la testa non era già al Lecce” - Il tecnico del Parma ha parlato dopo il ko con l'Inter sottolineando come la concentrazione dei suoi non fosse affatto a Lecce ... calciolecce.it
Alla vigilia della sfida contro la Roma, il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, ha fatto il punto sul momento del club e sulle strategie in vista del mercato, intervenendo ai microfoni di DAZN. Parole che tracciano una linea precisa, all’insegna della con - facebook.com facebook
Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Lecce di Serie A #juventusnews24 #ConferenzaSpalletti #juvelecce @BaridonMarco x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.