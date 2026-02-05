Ufficio anagrafe chiuso per carenza di personale la denuncia del consigliere

L’ufficio anagrafe di Capua ha chiuso mercoledì 4 febbraio a causa di carenza di personale. Il consigliere comunale Fernando Brogna denuncia che la chiusura potrebbe durare anche in altri giorni, perché non riescono a trovare impiegati disponibili. La situazione crea disagi per i cittadini che devono rinnovare documenti o richiedere certificati. La municipale sta cercando soluzioni, ma al momento l’ufficio resta chiuso.

Ufficio anagrafe chiuso per carenza di personale. Lo denuncia il consigliere comunale di Capua Fernando Brogna, preoccupato che la chiusura dell’ufficio, avvenuta mercoledì 4 febbraio, possa protrarsi anche in altri giorni della settimana per la difficoltà di reperire impiegati preposti. Brogna poi si chiede se un’eventuale chiusura dell’ufficio anagrafe di Capua possa riguardare anche l’anagrafe della frazione santangiolese, laddove fosse accertata una carenza di personale duratura. “Auspico che la chiusura dell’ufficio anagrafe di Capua possa essere veramente un episodio eccezionale e non il preludio di diminuzione sistematica di servizi necessari per i cittadini a causa della carenza di personale - commenta Brogna - Molti cittadini si sono detti preoccupati per l’eventualità che solo in alcuni giorni della settimana potrebbe essere possibile sbrigare commissioni presso l’ufficio anagrafe.🔗 Leggi su Casertanews.it

Ufficio anagrafe di CAPUA chiuso per carenza di personale. Le preoccupazioni dell’opposizioneCAPUA – Il 4 febbraio l’ufficio anagrafe di Capua è rimasto chiuso al pubblico a causa di carenza di personale. Questa situazione ha suscitato preoccupazione nel consigliere comunale Fernando Brogna, ... casertace.net

CAPUA - Chiusura dell’ufficio anagrafe, Brogna: Mi auguro che sia solo un episodio eccezionale e non il preludio di una diminuzione sistematica degli orari16:35:04 Il giorno 4 febbraio l’ufficio anagrafe di Capua è rimasto chiuso al pubblico per carenza di personale. Tale notizia ha allarmato il consigliere comunale Fernando Brogna, preoccupato che la c ... casertafocus.net

