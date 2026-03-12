Vieri ricoverato in ospedale per un'operazione al ginocchio | mostra il frammento di osso rimosso

L'ex calciatore è stato ricoverato in ospedale per un intervento al ginocchio. Durante l'operazione è stato rimosso un frammento di osso, che è stato mostrato in seguito. La procedura è stata eseguita con successo. La notizia è stata resa nota dai medici che si sono occupati del caso. Vieri si trova ora sotto osservazione in attesa di dimissione.