Vieri ricoverato in ospedale per un'operazione al ginocchio | mostra il frammento di osso rimosso
L'ex calciatore è stato ricoverato in ospedale per un intervento al ginocchio. Durante l'operazione è stato rimosso un frammento di osso, che è stato mostrato in seguito. La procedura è stata eseguita con successo. La notizia è stata resa nota dai medici che si sono occupati del caso. Vieri si trova ora sotto osservazione in attesa di dimissione.
Vieri si è sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un frammento di osso dal ginocchio, come mostrato sui social: "Pronto tra un mese per il prossimo torneo di padel". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Bobo Vieri in ospedale, il post a sorpresa dopo l'intervento al ginocchio. Cosa è successo
Leggi anche: Bobo Vieri ricoverato in ospedale: “Anche questa è andata”. E Costanza Caracciolo posta una foto
Aggiornamenti e notizie su Vieri ricoverato
Discussioni sull' argomento Bobo Vieri in ospedale, il post a sorpresa dopo l'intervento al ginocchio. Cosa è successo; Bobo Vieri in ospedale il post a sorpresa dopo l' intervento al ginocchio Cosa è successo.
Il campione italiano ricoverato in ospedale: lui stesso spiega cosa gli è successoChristian Vieri condivide un sorriso in clinica dopo un intervento al ginocchio. Rassicurazioni e aggiornamenti sul suo recupero ... bigodino.it
Bobo Vieri ricoverato in ospedale: Anche questa è andata. E Costanza Caracciolo posta una fotoL’ex bomber si è operato al ginocchio e, tramite Instagram, ha fatto sapere cosa gli è successo. Ha poi ammesso di non vedere l’ora di tornare a giocare a padel, l’ultima delle sue passioni. Accanto a ... msn.com