VIDEO | Maxi sequestro in porto | giubbotti antiproiettile elmetti e uniformi da combattimento

In un'operazione di polizia sono stati sequestrati nel porto vari materiali militari tra cui mille giubbotti antiproiettile, centinaia di elmetti balistici e numerose uniformi da combattimento con protezione chimica. Il sequestro ha interrotto un traffico illecito stimato in circa 6 milioni di euro, con i capi di abbigliamento e protezione trasferiti in Italia senza le necessarie comunicazioni alla Prefettura.

Bloccato un giro di affari che avrebbe fruttato 6 milioni di euro: trovati mille giubbotti antiproiettile, centinaia di elmetti balistici e numerose numerose uniformi da combattimento con protezione da infiltrazione chimica, tutti portati in Italia senza comunicazione preventiva alla Prefettura.