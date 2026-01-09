VIDEO | Il maxi sequestro di cocaina purissima in porto

Nel porto di Genova, le forze di sicurezza hanno sequestrato un ingente quantitativo di cocaina pura. Il video mostra le operazioni condotte da Guardia di Finanza e funzionari della dogana, evidenziando l’importanza delle attività di controllo e prevenzione nel contrasto al traffico illecito di droga. Un intervento che testimonia l’efficacia delle moderne procedure di sicurezza portuale.

Nel video le immagine del maxi sequestro di droga effettuato da guardia di finanza e funzionari della dogana nel porto di Genova. Parliamo di oltre due tonnellate di cocaina purissima trovata in un container tra sacchi di yuta e variopinti. Avrebbe fruttato 1,5 miliardi di euro ai.

Finanzieri e funzionari antifrode scoprono il carico nascosto in 87 sacchi di juta su un container partito dalla Colombia - Finanzieri e funzionari antifrode scoprono il carico nascosto in 87 sacchi di juta su un container partito dalla Colombia ... lasicilia.it

Maxi sequestro di droga a Genova: oltre due tonnellate di cocaina in un container - Lo stupefacente avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore stimato intorno a un miliardo e mezzo di euro ... msn.com

