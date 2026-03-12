elmetti giubbotti antiproiettile e tute da combattimento sequestrati al porto di genova

Al porto di Genova sono stati sequestrati cinquanta tonnellate di equipaggiamento tattico, tra elmetti, giubbotti antiproiettile e tute da combattimento, per un valore di circa 6 milioni di euro. L’operazione è stata condotta congiuntamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di finanza. Il materiale era destinato, secondo le autorità, a essere movimentato senza autorizzazioni specifiche.

Cinquanta tonnellate di equipaggiamento tattico e materiale d'armamento, per un valore stimato di circa 6 milioni di euro, sono state sequestrate nel porto di Genova nell'ambito di un'operazione congiunta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di finanza. I militari e i funzionari hanno ispezionato i container che contenevano il carico, trovandoci più di mille giubbotti antiproiettile, circa 700 elmetti balistici e numerose tute da combattimento dotate di protezione contro infiltrazioni chimiche. Gli agenti, dopo aver analizzato la documentazione, hanno deciso di procedere con il sequestro: il materiale introdotto in Italia non era stato notificato.

