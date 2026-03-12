Vibo | ‘Ndrangheta nel petrolio assolti i politici

A Vibo Valentia, la giustizia italiana ha assolto i politici coinvolti in un procedimento legato alla presenza della ‘Ndrangheta nel settore petrolifero. La sentenza ha confermato l’assenza di responsabilità penali per le persone coinvolte e ha stabilito che non ci sono prove sufficienti a dimostrare i loro legami con l’organizzazione criminale. Il caso riguarda un’indagine sulla presenza della criminalità organizzata nel settore energetico della zona.

La giustizia italiana ha emesso un verdetto netto sul sistema criminale radicato nel territorio di Vibo Valentia, confermando pene severe per i vertici dell’associazione a danno del settore energetico. Il processo Dedalo-Petrol Mafie, giunto al secondo grado davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro, ha ridefinito in modo sostanziale le posizioni di diversi imputati rispetto al primo giudizio, assolvendo alcune figure istituzionali e amministrative mentre ha confermato condanne pesanti per il nucleo duro della ‘Ndrangheta. La sentenza, resa oggi 12 marzo 2026, chiude una fase cruciale dell’inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Guardia di Finanza, portando alla luce un intreccio di frodi fiscali sugli idrocarburi e presunte infiltrazioni nella pubblica amministrazione locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

