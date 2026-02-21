A Soleschiano l' arte si mette in gioco contro la guerra | inaugura The Art of Stopping War

A Soleschiano, un’esposizione artistica mette in discussione la guerra, creando un ponte tra creatività e impegno sociale. L’evento, intitolato “The Art of Stopping War”, apre le porte domenica 22 febbraio alle 11 nel centro storico. Artisti locali e provenienti da altre città presentano opere che invitano a riflettere sui conflitti e sulla pace. La mostra mira a coinvolgere i visitatori in un dialogo visivo e diretto sulla fine della violenza.

L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Nel borgo storico di Soleschiano l'arte diventa strumento di confronto e partecipazione. Domenica 22 febbraio alle 11.00 inaugura The art of stopping war, a cura di East Village Artist Residency, mostra interattiva che porta in Friuli Venezia Giulia la campagna internazionale di peacebuilding promossa da Bridge to Peace. The Art of Stopping War è una campagna di peacebuilding promossa da Bridge to Peace che utilizza l’arte come strumento per mettere in discussione il militarismo e promuovere una cultura di pace.🔗 Leggi su Udinetoday.it Regaliamo arte, mostra collettiva a Craving art - art galleryDal 20 dicembre al 10 gennaio 2026, Craving Art presenta Leggi anche: Art and more lancia “Christmas art”: un mese dedicato ai regali d’arte unici e all’investimento Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: THE ART OF STOPPING WAR: LA MOSTRA INTERATTIVA NEL BORGO STORICO DI SOLESCHIANO (UD). Art nouveau department store in Prague. U Novák It was one of the earliest department stores/shopping centres in Prague, built for the textile merchants Antonin and Josef Novák. The Art Nouveau facade rich with ornate decorative metal works and stucco (st - facebook.com facebook