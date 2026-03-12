Alle 15 allo stadio di Viareggio si sono disputate le prime partite della Viareggio Cup, con sei squadre che si sono già qualificate ai quarti di finale. Le partite femminili si sono svolte prima, seguite dai match maschili. La giornata ha visto le squadre affrontarsi per ottenere un passaggio alle fasi successive del torneo.

Prima le donne, per gerarchia della notizia, poi gli uomini: oggi con inizio alle 15 allo stadio dei Pini-Torquato Bresciani (Diretta su Rai Play, domani alle 15 in differita su Rai Sport: telecronista Tiziana Alla, commento tecnico di Katia Serra) è in programma la finale della settima edizione della Viareggio Women’s Cup: di fronte la Juventus e la Rappresentativa di serie D che nell’ultima giornata della fase eliminatoria ha pareggiato (0-0) contro le ragazze americane del Westchester. Gli organizzatori hanno anche programmato le finali di consolazione fra Fiorentina e Milan per il 3° e 4° posto e fra Livorno e Westchester per il 5° e 6°, rispettivamente a Fossone e a Monteverdi Marittimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viareggio Cup, primi verdetti. Sei squadre già qualificate

