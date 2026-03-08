Viareggio Cup le ripercussioni Niente visti per l’espatrio Rinunciano 4 squadre africane

A causa delle recenti tensioni internazionali, quattro squadre africane hanno deciso di rinunciare alla partecipazione alla Viareggio Cup. Di conseguenza, non riceveranno i visti necessari per l’espatrio e non saranno presenti alla competizione. La decisione arriva in un momento di crescente incertezza riguardo alle relazioni tra alcuni paesi coinvolti e le autorità italiane. La situazione ha ripercussioni sulla composizione del torneo.

Le tensioni internazionali innescate dal via libera del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, contro l’Iran hanno avuto un brutto contraccolpo non solo sull’economia mondiale (oltre che sulla vita di milioni di persone) ma anche, nel ‘nostro piccolo’ sul torneo di Viareggio che prende il via domani pomeriggio alle 15 allo stadio dei Pini-Bresciani: nelle ultime ore, infatti, quattro formazioni africane hanno dovuto alzare bandiera bianca per le restrizioni imposte da tutti i governi e anche dalle ambasciate straniere per la concessione dei visti per l’espatrio, necessari per poter prendere parte alla manifestazione. "Stiamo facendo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Viareggio Cup: senza visto 4 squadre africane. Entrano Lucchese, Pistoiese e Vis PesaroVIAREGGIO – I venti di guerra che pericolosamente stanno turbando il vivere quotidiano in tutto il mondo, ma in particolar modo nel Medio Oriente, si...

Calcio giovanile, la guerra condiziona anche la Viareggio Cup: forfait di quattro squadre africaneViareggio (Lucca), 7 marzo 2026 – La guerra in Medio Oriente condiziona anche la 76esima edizione della Viareggio Cup, la più importante...

La guerra scombina i gironi della Viareggio CupSono quattro le squadre africane che hanno dovuto rinunciare a poche ore dall'avvio del torneo giovanile per difficoltà sui visti di uscita dai loro paesi. noitv.it

La guerra condiziona la 76ª Viareggio Cup: come cambiano i gironiI depositi di petrolio negli stati del Golfo sono in fiamme. Le navi da guerra sono sotto attacco di droni e sottomarini. I missili sorvolano i confini. Gli italiani e gli occidentali stanno fuggendo ... nove.firenze.it

