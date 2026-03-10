Iniziata la Viareggio Cup

È iniziata la Viareggio Cup, con lo stadio dei Pini che ha riaperto le porte per la partita inaugurale dopo la finale dello scorso anno. Questa edizione si svolge in un contesto di tensione internazionale, che ha portato alla scomparsa di una delle cinque squadre africane partecipanti a causa del conflitto tra Stati Uniti e Iran.

Nel girone 5, il Magic Stars non può partecipare per i problemi legati alla concessione dei visti. Al posto della formazione nigeriana, subentra il Siena, che va ad aggiungersi a Spezia, Pistoiese e gli statunitensi del Westchester United. I bianconeri debutteranno stamani alle 11 contro lo Spezia al centro sportivo "Ferdeghini" della città ligure. Ieri a leggere il giuramento il giocatore nigeriano del Pisa, Akinsanmiro, cresciuto nelle giovanili dell'Inter.