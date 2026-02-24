Ampliamento tra Incisa e Firenze Sud il nuovo viadotto dell' A1 aperto al traffico

Il nuovo viadotto dell’A1 tra Incisa e Firenze Sud è stato aperto al traffico dopo lavori di ampliamento. La causa è il bisogno di migliorare la viabilità e ridurre le code in questa zona molto trafficata. Gli automobilisti ora possono usufruire di un tratto più sicuro e fluido, con una corsia in più e una superficie rinnovata. La modifica si è resa necessaria per facilitare gli spostamenti quotidiani e gestire meglio l’aumento di veicoli.

La rimodulazione del tratto e lo spostamento dei flussi veicolari sulla nuova infrastruttura consentiranno di avviare i lavori di riqualificazione del tracciato storico dell’Autosole Dall’ultimo fine settimana di febbraio gli automobilisti in viaggio sull’Autostrada del Sole, nel tratto tra Incisa e Firenze Sud, inizieranno a percorrere un nuovo tratto in variante. Tra il km 311+000 e il km 313+000 entrerà infatti in esercizio il viadotto Ribuio, opera cardine del programma di ampliamento alla terza corsia tra Incisa e Firenze Sud. L’infrastruttura, lunga 150 metri, costituisce - insieme al viadotto Massone e alla nuova galleria naturale San Donato - uno degli interventi strategici del progetto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

La chiusura tra Firenze Sud e Incisa sarà replicata con gli stessi orari il sabato successivo, 7 marzo. Gli interventi fanno parte del secondo lotto per realizzare la terza corsia e sono necessari per poter utilizzare il nuovo viadotto - facebook.com facebook