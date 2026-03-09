Ribaltamento Jonica | auto capovolta traffico bloccato

Un'auto si è capovolta sulla Statale 106 Jonica nel comune di Corigliano-Rossano. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri e ha causato il blocco del traffico nella zona. Non si registrano feriti gravi tra i coinvolti. La circolazione è rimasta sospesa per alcune ore fino alla rimozione del veicolo.

Un veicolo ha subito un ribaltamento sulla Statale 106 Jonica nel comune di Corigliano-Rossano. L'incidente si è verificato nella tarda serata del giorno precedente alla data odierna, senza che fossero registrati feriti gravi. I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto insieme alle forze dell'ordine e al soccorso stradale. La presenza dei soccorsi ha determinato code inevitabili e rallentamenti lungo il tracciato. L'impatto immediato sulla viabilità. La strada principale della zona è stata interessata da questo evento traumatico. L'Organizzazione di Volontariato Basta Vittime ha diffuso la notizia dell'accaduto. Le operazioni di soccorso hanno richiesto tempo, generando congestione del traffico utilizzava l'asse viario.