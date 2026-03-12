Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 12 marzo 2026, Astral infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio, gestito dalla regione, comunica le condizioni del traffico e eventuali disagi in tempo reale. Le informazioni vengono trasmesse attraverso vari canali per informare gli automobilisti e i pendolari sulla situazione sulle strade principali e secondarie della zona.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare del traffico tra Nomentana Roma Teramo in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna cosa tratti tra le uscite Pontina e doppia sulla statale Pontina un incidente rallenta il traffico altezza via di Pratica di Latina in via Nettunense code tra Cecchini e Pavona direzione Appia in via Appia rallentamenti nei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nello sensi di marcia mentre in via Casilina si rallenta tra Borghesiana e finocchio in via Prenestina fino all'entrata il grande raccordo e via di Torrenova.