Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 del 12 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e sulla gestione delle strade, rivolgendosi agli automobilisti e ai pendolari che si spostano quotidianamente in queste zone. La comunicazione si rivolge direttamente agli utenti che cercano indicazioni per i loro percorsi.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallenta con code tra Laurentina e Casilina in carreggiata esterna sul tratto Urbano code tra via Fiorentini e Portonaccio direzione tangenziale est percorrendo la strada provinciale via Braccianese Claudia traffico con coda altezza osteria nuova direzione Cassia in via Salaria si rallenta altezza Monterotondo Scalo nei due sensi di marcia in via Casilina rallentamenti tra Borghesiana e finocchio nelle due direzioni in via Appia allenamenti in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo il tratto Urbano della A24 si... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Urbano della Roma Teramo... Tutto quello che riguarda Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare cosa tratti per ... romadailynews.it Raddoppio Roma-Viterbo, scattano le modifiche alla viabilità tra Riano e Morlupo: la Flaminia cambia volto e i lavori entrano nel momento decisivo facebook