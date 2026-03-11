Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 12 | 25
Alle ore 12:25 di oggi, la viabilità a Roma e nella regione Lazio viene segnalata da Astral infomobilità, il servizio di informazione sul traffico gestito dalla Regione. Il report fornisce aggiornamenti su eventuali incidenti, chiusure o rallentamenti lungo le principali arterie stradali della zona. Gli automobilisti sono invitati a consultare le ultime notizie prima di mettersi in viaggio.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo il tratto Urbano della A24 si rallenta altezza Portonaccio direzione tangenziale est a Pomezia traffico rallentato in via dei Castelli Romani tra via Campobello e la Pontina nelle due direzioni prima ne andrò a Pomezia percorrendo via Laurentina cantiere attivo rallenta il traffico altezza via di Valle Caia nei due sensi di marcia in via Nettunense code per traffico intenso a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia sempre Invia un incidente rallenta il traffico tra Aprilia Campo di Carne nelle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
