Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 12 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni sul traffico, eventuali incidenti e disagi in tempo reale, rivolgendosi a chi si sposta in città o provincia. La comunicazione viene trasmessa ufficialmente attraverso i canali di Astral infomobilità, che fa parte della Regione Lazio.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Cassia e Roma Teramo è più avanti tra Casilina Roma Fiumicino in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna traffico rallentato con code tra Roma Fiumicino e Tiburtina è più avanti tra le uscite caccia e da un re sul tratto Urbano lunghe code tra il grande raccordo e Portonaccio direzione tangenziale alta mentre in senso contrario si sta in coda tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare percorrendo la strada provinciale via Braccianese Claudia traffico... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

