Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 10 marzo 2026, Astral infomobilità ha segnalato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione ha ricevuto un servizio ufficiale riguardante lo stato delle strade e le eventuali criticità in corrispondenza di questa data. Le informazioni riguardano le condizioni del traffico e possibili interventi in corso nelle aree interessate.

Astral infomobilità in trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi sul raccordo anulare per l'incidente avvenuto in precedenza Code in esterna tra le uscite Trionfale Boccea interno in via di risoluzione l'altro incidente permangono dei rallentamenti tra l'appia e l'ardeatina cambiamo argomento ai cantieri nella capitale fino a venerdì 3 marzo via Ardeatina è chiusa al transito veicolare nel tratto di strada compreso tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta per consentire i lavori di messa in sicurezza i bus della linea 218 su Deviazioni di percorso proseguono poi le attività.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 12:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in interna incidente risolto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 10:25Astral infomobilità saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico non è più bloccato sulla... Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ho risolto l'incidente uno sulla direttrice Roma Napoli tra Valmontone e Colleferro ... romadailynews.it Ieri mattina a Roma si è svolto un incontro informale,con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l’Assessore della Regione Molise Michele Marone, il Sindaco di Montecilfone Giorgio Manes e il Sindaco di Tavenna Paolo Cirulli. Nel corso d - facebook.com facebook