Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 12 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni sul traffico e le condizioni delle strade in tempo reale, destinato a chi si sposta in auto o mezzi pubblici. La comunicazione viene trasmessa attraverso vari canali per raggiungere i cittadini e gli utenti della rete di trasporto regionale.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda per traffico intenso tra Casilina e Roma Fiumicino è più avanti tra le uscite Aurelia Tiburtina in carreggiata interna mentre è in carreggiata esterna traffico rallentato Concorde tra Flaminia ad Ostiense più avanti tra le uscite a piedi Nomentana sul tratto Urbano lunghe code dal Grande Raccordo e Portonaccio direzione tangenziale est mentre in senso contrario si sta in coda per l'intenso traffico tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare per correndo la strada provinciale Braccianese.