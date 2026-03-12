Fitch conferma il BBB | Popolare di Sondrio verso BPER

L’agenzia di valutazione del rischio Fitch ha confermato il rating della Popolare di Sondrio a “BBB”, mantenendo il livello investment grade, e ha assegnato una prospettiva positiva. Recentemente si è parlato di un possibile passaggio della banca verso BPER, ma al momento il rating rimane invariato e stabile. La decisione di Fitch è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

L’agenzia di valutazione del rischio Fitch ha confermato i rating della Popolare di Sondrio, mantenendo il livello investment grade “BBB” con una prospettiva positiva. Questa decisione arriva mentre la banca si appresta a completare l’integrazione nella BPER Banca entro il prossimo aprile. La conferma avviene nel contesto di un processo di fusione in corso che porterà alla completa incorporazione dell’istituto lombardo. Il giudizio positivo riflette la stabilità finanziaria e la solidità del progetto di integrazione bancaria in atto nel settore italiano. Il peso della conferma sul mercato bancario. La scelta di mantenere il grado di credito al livello BBB non è un semplice atto amministrativo, ma un segnale forte per gli investitori internazionali e nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fitch conferma il BBB: Popolare di Sondrio verso BPER Articoli correlati Leggi anche: S&P conferma il suo BBB+ sull'Italia S&P conferma rating Italia a BBB+ e outlook migliora. Giorgetti: “Il lavoro paga”(Adnkronos) – S&P ha confermato il rating dell'Italia 'BBB+A-2' ma ha rivisto al rialzo l'outlook portandolo da stabile a positivo. Una raccolta di contenuti su Fitch conferma il BBB Popolare di... Popolare di Sondrio, Fitch conferma i ratingIl rating emittente a lungo termine della banca è stato mantenuto al livello investment grade BBB, con outlook Positivo ... soldionline.it Banca Popolare di Sondrio, Fitch conferma rating investment grade BBBIn particolare, il rating emittente a lungo termine della Banca è stato mantenuto al livello investment grade BBB, con outlook Positivo, in linea con il giudizio assegnato alla Capogruppo BPER ... teleborsa.it