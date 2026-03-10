Mps-Mediobanca | via libera alla fusione concambio fissato a 2,45 azioni

Oggi è stato approvato il progetto di fusione tra Mps e Mediobanca, con l'incorporazione di quest'ultima nel Monte. Il rapporto di cambio stabilito è di 2,45 azioni di Mps per ogni azione di Mediobanca. La decisione è stata ufficializzata a Milano, con il via libera da parte degli organi competenti. La fusione si realizzerà secondo le modalità definite.

Milano, 10 mar. (askanews) – Approvato il progetto di fusione per incorporazione di Mediobanca in Mps: il rapporto di cambio è stato fissato in 2,45 azioni del Monte per ciascuna azione di Piazzetta Cuccia. L’operazione sarà sottoposto all’approvazione delle assemblee straordinarie degli azionisti delle due banche, subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni, e si prevede che divenga efficace entro la fine del 2026. Il concambio, che tiene conto della distribuzione dei dividendi relativi all’esercizio 2025 di Mps e di Mediobanca, è superiore alle attese degli analisti ed è migliore rispetto alle 2,3 azioni offerte inizialmente dal Monte lo scorso anno nell’ambito dell’Ops (offerta poi rivista al rialzo tenuto conto dei dividendi con l’aggiunta di una componente cash). 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Mps-Mediobanca, sì alla fusione. Concambio fissato a 2,45 azioniRoma, 10 marzo 2026 – La grande attesa per il via libera – arrivato – dei cda di Mps e Mediobanca, riuniti a Siena e a Milano, al progetto di fusione... Mps-Mediobanca: OK alla fusione con concambio a 2,45A Milano piazzetta Cuccia è ancora illuminata a giorno dopo che nel pomeriggio si è tenuta la riunione dei Consigli di amministrazione di Monte dei... Una raccolta di contenuti su Mps Mediobanca via libera alla fusione... Temi più discussi: Mps e Mediobanca, via libera alla fusione: concambio fissato a 2,45 azioni; ##Mps-Mediobanca: via libera alla fusione, concambio fissato a 2,45 azioni; Mps e Mediobanca, approvato progetto di fusione entro la fine del 2026; Mps-Mediobanca, sì alla fusione. Il brand di piazzetta Cuccia resta. Mps-Mediobanca: via libera alla fusione, concambio fissato a 2,45 azioniMilano, 10 mar. (askanews) – Approvato il progetto di fusione per incorporazione di Mediobanca ... msn.com Mps-Mediobanca, sì alla fusione. Il brand di piazzetta Cuccia restaVia libera dai cda dei due istituti. Fissato il concambio in 2,45 azioni Montepaschi per ogni titolo della banca d’affari, che manterrà la sua partecipazione ... repubblica.it Via libera dai cda di Mps e Mediobanca alla fusione, concambio di 2,45 azioni. Efficace entro fine 2026, il progetto sarà sottoposto al voto dei soci delle due banche #ANSA facebook Mps-Mediobanca, sì alla fusione. Il brand di piazzetta Cuccia resta x.com