Strade e viabilità a Faenza Liverani Area Liberale | Asfalti deteriorati serve un intervento urgente
L'area Liberale di Faenza segnala che molte strade della città presentano asfalti deteriorati e richiedono interventi urgenti. A pochi mesi dalle elezioni comunali, la questione delle condizioni del manto stradale diventa un tema di discussione tra i cittadini e i rappresentanti politici locali. Le criticità segnalate riguardano diverse zone della città, dove il deterioramento dell'asfalto è evidente.
A pochi mesi dalle elezioni comunali, la campagna elettorale a Faenza si scalda e a tornare oggetto di discussione sono le condizioni del manto stradale di alcune zone della città. "Continuano ad arrivarci numerose segnalazioni da parte di cittadini e lavoratori sulla grave situazione di degrado.
