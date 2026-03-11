Strade e viabilità a Faenza Liverani Area Liberale | Asfalti deteriorati serve un intervento urgente

L'area Liberale di Faenza segnala che molte strade della città presentano asfalti deteriorati e richiedono interventi urgenti. A pochi mesi dalle elezioni comunali, la questione delle condizioni del manto stradale diventa un tema di discussione tra i cittadini e i rappresentanti politici locali. Le criticità segnalate riguardano diverse zone della città, dove il deterioramento dell'asfalto è evidente.