Nel panorama politico di Sambenedetto, Sandro Donati si distingue come il candidato più forte secondo un sondaggio commissionato dai vertici regionali di Fratelli d’Italia, che si concentra sulle prossime elezioni comunali di fine maggio. La sua figura ha guadagnato attenzione e consenso, mentre la candidatura di Mozzoni rimane ancora in forse. La competizione tra i diversi nomi si fa più chiara in vista delle prossime consultazioni.

La figura di Sandro Donati torna al centro della partita elettorale sambenedettese. Il suo nome è quello con il maggior consenso emerso dal sondaggio commissionato dai vertici regionali di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni comunali di fine maggio. Subito dopo compare quello di Gianni Balloni, attuale coordinatore comunale del partito. È da questo dato che, nelle ultime ore, ha ripreso forma il confronto interno al centrodestra, impegnato a definire candidature e assetti della coalizione a due mesi e mezzo dal voto. La rilevazione indica Donati, presidente della Banca del Piceno, come il profilo capace di catalizzare il consenso nell’area di centrodestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centrodestra, Donati in pole. Mozzoni in forse

San Benedetto, elezioni: Donati rinuncia alla corsa, centrodestra a rischio riposizionamento strategico.San Benedetto del Tronto – Si complica il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative a San Benedetto del Tronto, con un colpo di...

Leggi anche: Progressisti avanti tutta. Oggi vertice con Donati. Nel weekend c’è il tavolo di tutto il centrodestra

Tutto quello che riguarda Centrodestra Donati in pole Mozzoni in....

Discussioni sull' argomento Centrodestra, Donati in pole. Mozzoni in forse; Romani fa l’occhiolino a Comanducci. Il centrodestra rischia il tridente. Escalation di liste civiche e politiche.

Centrodestra, Donati in pole. Mozzoni in forseLa figura di Sandro Donati torna al centro della partita elettorale sambenedettese. Il suo nome è quello con il ... ilrestodelcarlino.it

I patemi del centrodestra. Ad Arezzo è tutto da rifare. Prato tentenna e rinviaCon il ritiro di Angiolini la coalizione resta senza un candidato condiviso. L’ex assessore Comanducci sta lavorando a un ampio progetto civico con tre liste. La città del tessile in attesa dell’esito ... lanazione.it

Il sindaco di Montalto Uffugo aveva il sostegno del centrodestra e ha superato lo sfidante di centrosinistra, il sindaco del capoluogo - facebook.com facebook

Oggi costa 335 franchi l'anno per ogni famiglia. L’iniziativa proposta dal partito di centrodestra Unione democratica voleva ridurlo a 200 franchi. Gli altri partiti esultano: "Una vittoria per il servizio pubblico di qualità". x.com