La collezione Piccardi in mostra all’Officina

Paolo Piccardi porta la sua collezione all’Officina dell’Arte di via Madonnina, dove domani alle 10.30 si terrà l’inaugurazione. La mostra si concentra su opere rare e poco esposte, raccolte negli ultimi vent’anni dall’appassionato milanese. Un dettaglio che distingue questa esposizione è la presenza di dipinti provenienti da collezioni private europee, mai viste in Italia prima.

Domani, con inaugurazione alle 10.30, all’Officina dell’Arte di via Madonnina, si apre la mostra della collezione dell’appassionato d’arte Paolo Piccardi. L’evento sarà presentato da Angelo Fusconi, Orlando Piraccini e dallo stesso Paolo Piccardi. Ritorna così in scena il collezionismo privato cui l’Officina ha già dedicato 6 precedenti edizioni. "La vicenda collezionistica di Paolo Piccardi – conferma il critico d’arte Orlando Piraccini - risulta in effetti esemplare. Per tutto il tempo della giovinezza i suoi occhi si sono posati sui quadri e sui disegni appesi alle pareti della propria casa, testimoni del rapporto d’intensa amicizia tra il padre Bruno ed il pittore Osvaldo Piraccini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

All'Officina dell'Arte di Angelo Fusconi a Case Frini torna in scena il collezionismo privato.

Questa sera, alle 17,30, l’Officina dell’arte apre le porte alla mostra

