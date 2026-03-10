musicultura i 60 artisti selezionati per le audizioni live

Musicultura ha comunicato i nomi dei 60 artisti scelti per le audizioni live del 2026. È il numero più alto mai registrato nella storia del concorso, che quest’anno vede coinvolti un record di partecipanti. Le audizioni si svolgeranno nelle prossime settimane e coinvolgeranno artisti provenienti da diverse parti del paese. La selezione si conclude con la definizione dei finalisti che parteciperanno alla fase successiva.

Musicultura annuncia i nomi dei 60 artisti che accedono alle Audizioni Live 2026, il numero più alto nella storia del concorso. Musicultura annuncia i nomi dei 60 artisti che accedono alle Audizioni Live 2026. L’ascolto e la selezione delle canzoni inviate hanno richiesto oltre tre mesi, complice anche l’entità della partecipazione: 1.328 giovani artisti e artiste, il numero più alto nella storia del concorso. Un record assoluto, che conferma la vitalità della formula del concorso e che insieme testimonia la fiducia, sempre crescente, degli artisti nelle modalità con cui Musicultura opera per favorire la scoperta e la valorizzazione delle nuove energie della canzone italiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

