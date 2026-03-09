Lunedì 9 marzo si è tenuta ad Ancona, presso il palazzo della Regione Marche, la conferenza di presentazione di Musicultura 2026. All’evento hanno partecipato 60 artisti che passeranno alle Audizioni Live. La manifestazione, dedicata alla musica emergente, coinvolge dunque un numero significativo di concorrenti pronti a confrontarsi sul palco.

Il Festival giunge alla sua trentaseiesima edizione. Solo 8 andranno in finale a giugno Si è svolta lunedì 9 marzo, nella sede del palazzo della Regione Marche ad Ancona (AN), la conferenza di presentazione di Musicultura. Il Festival musicale andrà in scena dal 12 al 21 marzo presso il Teatro Lauro Rossi di Macerata (MC). Il direttore artistico Ezio Nannipieri ha svelato i nomi dei 60 artisti, scelti tra i 1328 iscritti (record), che accedono alle Audizioni Live: 9 band e 51 solisti e soliste. Tra le regioni italiane di provenienza più rappresentate al primo posto il Lazio con 9 artisti, segue la Lombardia con 8, Toscana e Marche con 6 artisti ciascuna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marche, Musicultura 2026: in 60 passano alle Audizioni Live

