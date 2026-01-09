Forza Italia Lecco si dimette l' intera segreteria cittadina | Divergenze insanabili con Gagliardi

La segreteria cittadina di Forza Italia a Lecco ha annunciato le proprie dimissioni, motivando la scelta da divergenze insormontabili con Gagliardi. La decisione coinvolge le figure che avevano manifestato disponibilità a entrare in lista e il gruppo di lavoro di 30 persone che, negli ultimi 18 mesi, aveva contribuito alla ricostruzione della presenza del partito nel territorio.

La segreteria cittadina di Forza Italia di Lecco comunica di aver rassegnato le dimissioni, il ritiro congiunto delle numerose e qualificate persone che avevano dato la disponibilità a entrare in lista e del gruppo di lavoro di 30 persone che negli ultimi 18 mesi ha ricostruito presenza.

Prato, Santi si dimette da commissario di Forza Italia. “Inutili battaglie interne, impossibile lavorare” - 2025 – “Interessi personali anteposti a quelli del popolo: mi dimetto dalla guida del partito”. lanazione.it

