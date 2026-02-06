Luogosano pressing dei sindacati sulla Regione | confronto acceso sulla vertenza ex Arcelor Mittal

Questa mattina si è tenuto a Napoli un incontro tra i sindacati di Avellino e la Regione Campania. Le sigle FIM, FIOM, UILM e UGL hanno chiesto chiarimenti sulla situazione dell’ex stabilimento Arcelor Mittal di Luogosano. Il confronto è stato acceso, con le parti che hanno espresso posizioni molto diverse, e ora si aspetta una risposta concreta dalla Regione.

Si è svolto oggi, presso la sede della Regione Campania, un incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali FIM, FIOM, UILM e UGL di Avellino sulla vertenza relativa all’ex stabilimento Arcelor Mittal di Luogosano. All’incontro hanno partecipato gli assessori regionali alle Attività Produttive.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

