F1 Mercedes e Red Bull hanno trovato un trucco per i motori 2026? Ferrari e Audi protestano con la FIA

Neanche il tempo di cominciare che subito bisogna prendere nota di quello che non funziona o non è conforme alle regole. La F1 si prepara a vivere una stagione importante perché un cambio regolamentare, dal punto di vista tecnico, è sempre così. Le squadre dovranno partire da un foglio bianco e il tempo per comprendere le nuove monoposto e le nuove Power Unit non sarà molto. Già a fine gennaio (26-30), le vetture saranno in pista per i primi test a Barcellona (Spagna), previsti a porte chiuse. In tema di “motore”, la novità è che i propulsori avranno la ripartizione al 50% tra combustione interna (ICE) ed elettrico. 🔗 Leggi su Oasport.it

Stando all'anticipazione di Motorsport Magazine alcuni Costruttori avrebbero chiesto chiarimenti perché Mercedes (e pare Red Bull Powertrains) avrebbero trovato il modo di aumentare il rapporto di compressione.