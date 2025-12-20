F1 Mercedes e Red Bull hanno trovato un trucco per i motori 2026? Ferrari e Audi protestano con la FIA
Neanche il tempo di cominciare che subito bisogna prendere nota di quello che non funziona o non è conforme alle regole. La F1 si prepara a vivere una stagione importante perché un cambio regolamentare, dal punto di vista tecnico, è sempre così. Le squadre dovranno partire da un foglio bianco e il tempo per comprendere le nuove monoposto e le nuove Power Unit non sarà molto. Già a fine gennaio (26-30), le vetture saranno in pista per i primi test a Barcellona (Spagna), previsti a porte chiuse. In tema di “motore”, la novità è che i propulsori avranno la ripartizione al 50% tra combustione interna (ICE) ed elettrico. 🔗 Leggi su Oasport.it
F1 | Mercedes e Red Bull nel mirino per il rapporto di compressione del motore - Stando all'anticipazione di Motorsport Magazine alcuni Costruttori avrebbero chiesto chiarimenti perché Mercedes (e pare Red Bull Powertrains) avrebbero trovato il modo di aumentare il rapporto di com ... msn.com
F1 Red Bull nei guai per il 2026? Intanto Verstappen si guarda intorno… - Dubbi sul progetto Ford e Verstappen guarda a Mercedes e Aston Martin. newsf1.it
2026, prime polemiche: power unit Mercedes e Red Bull sotto accusa per il rapporto di compressione. FIA: “Stiamo vigilando” - Secondo quanto riportato da Motorsport Magazin, la Mercedes avrebbe trovato un modo per aggirare il regolamento tecnico sulle power unit ... formulapassion.it
Ferrari, Audi e Honda puntano il dito contro Mercedes e Red Bull Al centro della disputa c'è una falla del regolamento 2026 Scopri tutti i dettagli A cura di Lorenzo Serci - facebook.com facebook
