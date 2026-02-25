Versi che non chiedono permesso Parnolfo apre la rassegna poetica al femminile

La rassegna nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro e dialogo tra voci femminili, esperienze artistiche e pubblico, ponendo al centro la poesia come strumento di riflessione, crescita e consapevolezza. In un tempo caratterizzato da comunicazioni rapide e frammentate, la parola poetica torna ad assumere un ruolo fondamentale: rallentare, ascoltare, dare significato alle emozioni e ai vissuti individuali e collettivi. Il progetto ha raccolto da subito l’entusiasmo e la condivisione di numerose realtà associative del territorio, che hanno accolto con convinzione la proposta culturale riconoscendone il valore sociale ed educativo. La rassegna si sviluppa infatti in una dimensione di partenariato e collaborazione, segno concreto di una comunità che crede nella cultura come strumento di crescita collettiva e partecipazione. L’incontro inaugurale con Annamaria Parnolfo rappresenta quindi non solo la presentazione di un’autrice emergente, ma anche l’avvio di un percorso culturale che intende avvicinare soprattutto i giovani alla poesia, riscoprendone il valore educativo, sociale e umano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

