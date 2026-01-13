Durante la registrazione di Uomini e Donne del 12 gennaio 2026, si sono verificati momenti di forte tensione tra i cavalieri, con insulti e parole pesanti che hanno rischiato di sfociare in una rissa. Le anticipazioni di Gemma Palagi e Lorenzo Pugnaloni descrivono un episodio caratterizzato da emozioni intense e scontri verbali, testimonianza di un episodio che ha scosso gli studi Elios di Roma.

Nuovo caos a Uomini e Donne: le registrazioni di lunedì 12 gennaio 2026 negli studi Elios di Roma, raccontate dalle anticipazioni di Gemma Palagi e Lorenzo Pugnaloni, hanno regalato scelte romantiche e tensioni da taglio netto. Nel trono over si è sfiorata la rissa tra due cavalieri, mentre Gemma Galgani è esplosa contro Mario Lenti dopo quanto visto a Verissimo. Sul fronte giovani, la tronista Cristiana Anania ha fatto la sua scelta: sotto una pioggia di petali rossi ha scelto Ernesto Passaro, congedando Federico Cotugno, che non avrebbe preso bene la decisione. Un momento emotivo che ha commosso lo studio, prima che l’attenzione tornasse alle dinamiche più incendiarie del parterre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Rissa sfiorata in studio”. UeD, insulti e parole pesanti: faccia a faccia choc tra i due cavalieri

