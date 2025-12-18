Beato Angelico e Spranger in mostra | a Torino il faccia a faccia tra due Giudizi Universali
A Torino, il 2024 inizia con un evento straordinario: una mostra che mette a confronto due celebri Giudizi Universali. Dal 6 febbraio, un prestito esclusivo dal Museo di San Marco di Firenze svela un dialogo tra il Beato Angelico e Spranger, offrendo un’occasione unica di esplorare due interpretazioni storiche di un tema universale. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della storia.
L'anno nuovo si apre con una programmazione ricca di inediti. Dal 6 febbraio, un prestito eccezionale dal Museo di San Marco di Firenze permetterà un confronto storico tra due capolavori del Giudizio Universale. Torino si prepara a un 2026 straordinario per il suo polo museale più prestigioso. I. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
