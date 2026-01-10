Spaccio di droga nei boschi del Comasco più controlli | smantellato un bivacco e denunciato un uomo con il machete

A Como, i carabinieri di Cantù hanno intensificato i controlli nel territorio, con particolare attenzione allo spaccio di droga nei boschi e alla prevenzione di reati predatori. Recentemente, è stato smantellato un bivacco illegale e denunciato un uomo trovato in possesso di un machete. Le operazioni mirano a garantire maggiore sicurezza e a contrastare le attività illecite nella zona.

Como, 10 gennaio 2026 – Il nuovo anno è iniziato con un aumento dei controlli sul territorio da parte dei carabinieri di Cantù, con un focus particolare sul contrasto allo spaccio e sulla prevenzione dei reati predatori. E dai boschi del Parco Lura alle strade di Cassina Rizzardi, l’attività ha portato a denunce e sequestri, con due interventi. Parco Lura. Nel corso di un servizio antidroga nell'area boschiva del Parco Lura, tra i comuni di Guanzate e Lurago Marinone, i militari della stazione carabinieri di Appiano Gentile, supportati dallo Squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia e dal 2° nucleo elicotteri carabinieri di Orio al Serio, hanno individuato e denunciato un uomo per l'inosservanza di un provvedimento di divieto di dimora nella provincia di Como, emesso dall'autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spaccio di droga nei boschi del Comasco, più controlli: smantellato un bivacco e denunciato un uomo con il machete Leggi anche: Spaccio nei boschi del Comasco, smantellata una base del traffico: due arresti e droga sequestrata Leggi anche: Spaccio in un bivacco nei boschi del Senese, due in manette Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Operazione antidroga nei boschi di Olgiate Comasco: pusher 32enne arrestato dopo la fuga; I carabinieri nel bosco dello spaccio a Baragiola di Olgiate Comasco: arrestato un 32enne marocchino con tante dosi; Spaccio di droga a Olgiate, arrestato un 32enne marocchino; Spaccio di droga a Olgiate, arrestato un 32enne marocchino. Spaccio di droga nei boschi, aumentati i controlli nel Comasco - Nei primi giorni del nuovo anno, i militari hanno ulteriormente intensificato ... espansionetv.it

Bazar dello spaccio nel bosco e machete d’ordinanza: l’operazione antidroga dei carabinieri nei boschi comaschi - I Carabinieri di Cantù, con elicotteri e reparti Cacciatori, smantellano bivacchi nel Parco Lura e sequestrano un machete a Cassina Rizzardi ... comozero.it

Operazione antidroga nei boschi di Olgiate Comasco: pusher 32enne arrestato dopo la fuga - Blitz dei carabinieri nella zona della Baragiola: l’uomo è stato bloccato dopo un tentativo di fuga, sequestrate cocaina, eroina e hashish ... quicomo.it

#Maddaloni- Spaccio di stupefacenti arrestato "zi Ciccio": un veterano della droga #Cronaca #Droga #ZiCiccio #Veterano #Arresto #NanoTV - facebook.com facebook

Spaccio a Caivano, droga in auto: arrestato pusher 25enne x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.