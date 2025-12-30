Disarticolata centrale dello spaccio ad Arezzo | arrestato un 45enne con oltre un chilo e mezzo di droga

Nella notte di Natale, la Polizia di Stato di Arezzo ha eseguito un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un uomo di 45 anni, trovato in possesso di oltre un chilo e mezzo di sostanze stupefacenti. L’intervento ha consentito di disarticolare un’importante rete di spaccio nel territorio, contribuendo alla sicurezza della comunità locale.

Un'importante operazione antidroga della Polizia di Stato ha portato, alla vigilia di Natale, all'arresto di un cittadino italiano di 45 anni, ritenuto responsabile di traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile nell'ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio. Durante un controllo in abiti civili, gli agenti hanno notato movimenti sospetti da parte dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti. Fermato per un controllo e considerato il suo evidente stato di nervosismo, i poliziotti hanno proceduto, nel rispetto delle garanzie di legge, a una perquisizione domiciliare.

