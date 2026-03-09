8 marzo | 70 mazzi di mimose sequestrati ai venditori abusivi

In vista dell’8 marzo, le forze dell’ordine di Piacenza hanno sequestrato 70 mazzi di mimose ai venditori abusivi nel centro storico. Durante i controlli, le pattuglie della Polizia Locale hanno rafforzato le verifiche per fermare il commercio non autorizzato di fiori, intervenendo per contrastare le attività illecite legate alla ricorrenza.

Nei giorni che precedono la ricorrenza dell’8 marzo, le pattuglie della Polizia Locale di Piacenza hanno intensificato i controlli nel centro storico per contrastare il commercio abusivo di fiori. Durante queste verifiche mirate alla tutela della legalità, sono stati sequestrati complessivamente circa settanta mazzi di mimose abbandonati da venditori irregolari. L’obiettivo dell’operazione è garantire il rispetto delle regole e assicurare sicurezza e decoro negli spazi pubblici cittadini. L’economia sommersa dei fiori in occasione della festa. La vendita informale rappresenta una sfida costante per l’amministrazione locale quando si avvicina la Giornata internazionale della Donna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

