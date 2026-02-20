Mercato Barattolo lo scontro politico continua a dividere Comune di Torino e Regione Piemonte

Il mercato del Barattolo è ancora al centro di tensioni tra il Comune di Torino e la Regione Piemonte. Ieri, nella V commissione di Palazzo Lascaris, si è riunita di nuovo per affrontare la questione. Il Comune sostiene di aver gestito l’area in modo efficiente, mentre la Regione continua a opporsi, chiedendo modifiche alle modalità di intervento. La discussione si è concentrata sui piani per il futuro dello spazio e sulle responsabilità di ciascun ente. La discussione proseguirà nelle prossime settimane.

Maggioranza ed opposizione si fronteggiano in commissione Ambiente. I dati di Vivibalon non bastano A Palazzo Lascaris, ieri, 19 febbraio, in V commissione, si è tornati a discutere del mercato del Barattolo, esperienza coadiuvata dal Comune di Torino ma osteggiata dalla Regione Piemonte. Lo scontro fra forze politiche, fra istituzioni, ha preso il sopravvento, aizzata da Fabrizio Ricca della Lega, presidente regionale e capogruppo comunale. La convenzione stipulata pare non aver messo pace. L'associazione che gestisce il suk di via Giulio Carcano, Vivibalon, ha presentato i dati per raccontare quel che con il Barattolo si è riusciti, fino a oggi, prima della chiusura, a fare.