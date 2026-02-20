Mercato del Barattolo lo scontro politico continua a dividere Comune di Torino e Regione Piemonte
Il dibattito sul mercato del Barattolo si intensifica dopo che il Comune di Torino ha confermato il suo supporto, mentre la Regione Piemonte si oppone fermamente. I rappresentanti delle istituzioni si sono riuniti ieri in V commissione a Palazzo Lascaris per discutere le modifiche proposte. Tra le questioni sul tavolo, la gestione degli spazi e le autorizzazioni. La polemica tra le due parti si fa più accesa e non sembra ancora trovare una soluzione definitiva.
Maggioranza ed opposizione si fronteggiano in commissione Ambiente. I dati di Vivibalon non bastano A Palazzo Lascaris, ieri, 19 febbraio, in V commissione, si è tornati a discutere del mercato del Barattolo, esperienza coadiuvata dal Comune di Torino ma osteggiata dalla Regione Piemonte. Lo scontro fra forze politiche, fra istituzioni, ha preso il sopravvento, aizzata da Fabrizio Ricca della Lega, presidente regionale e capogruppo comunale. La convenzione stipulata pare non aver messo pace. L'associazione che gestisce il suk di via Giulio Carcano, Vivibalon, ha presentato i dati per raccontare quel che con il Barattolo si è riusciti, fino a oggi, prima della chiusura, a fare.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Argomenti discussi: Barattolo, tonnellate di polemiche: in Commissione esplode il caso del mercato di via Carcano
Barattolo, tonnellate di polemiche: in Commissione esplode il caso del mercato di via CarcanoDai 3.300 chili di rifiuti per operatore alla stretta sulle 12 giornate, fino alla convenzione dei 40 appuntamenti l’anno: scontro totale tra Regione e Comune sul futuro del mercato simbolo dell’econo ... giornalelavoce.it
Ricca (Lega), 'il suk di via Carcano è ancora senza controlli'(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Grazie alla Lega il mercato di via Carcano è finalmente chiuso ma stamattina la situazione era invariata: nessun presidio delle Forze dell'Ordine e sui marciapiedi ancora me ... msn.com
