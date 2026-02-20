Mercato del Barattolo lo scontro politico continua a dividere Comune di Torino e Regione Piemonte

Il dibattito sul mercato del Barattolo si intensifica dopo che il Comune di Torino ha confermato il suo supporto, mentre la Regione Piemonte si oppone fermamente. I rappresentanti delle istituzioni si sono riuniti ieri in V commissione a Palazzo Lascaris per discutere le modifiche proposte. Tra le questioni sul tavolo, la gestione degli spazi e le autorizzazioni. La polemica tra le due parti si fa più accesa e non sembra ancora trovare una soluzione definitiva.

Maggioranza ed opposizione si fronteggiano in commissione Ambiente. I dati di Vivibalon non bastano A Palazzo Lascaris, ieri, 19 febbraio, in V commissione, si è tornati a discutere del mercato del Barattolo, esperienza coadiuvata dal Comune di Torino ma osteggiata dalla Regione Piemonte. Lo scontro fra forze politiche, fra istituzioni, ha preso il sopravvento, aizzata da Fabrizio Ricca della Lega, presidente regionale e capogruppo comunale. La convenzione stipulata pare non aver messo pace. L'associazione che gestisce il suk di via Giulio Carcano, Vivibalon, ha presentato i dati per raccontare quel che con il Barattolo si è riusciti, fino a oggi, prima della chiusura, a fare.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Torino, il mercato del Barattolo può riaprire: convenzione fra Regione e Comune

Leggi anche: "Emergenza Grattacielo, il Comune ha fatto ciò che era giusto. Si eviti lo scontro politico"

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.