Stazione metro Università | trovato in possesso del portafogli di un passeggero Denunciato dalla Polizia di Stato

Un uomo di 56 anni, senza permesso di soggiorno e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato alla stazione metro “Università” mentre aveva tra le mani un portafogli che non gli apparteneva. La Polizia di Stato lo ha immediatamente denunciato per ricettazione, dopo aver scoperto che il portafogli era stato appena rubato a un passeggero. Il sospetto è che l’uomo abbia agito poco prima, approfittando del via vai di persone nella zona.

Denunciato per ricettazione un 56enne irregolare e con precedenti: fermato alla metro Università con un portafogli rubato.. Continuano senza sosta i controlli della Polizia di Stato nelle stazioni ed a bordo dei treni della metropolitana di Napoli attraverso una incessante attività di prevenzione e repressione dei furti e borseggi. Nel pomeriggio di venerdì, la Polizia di Stato ha denunciato un 56enne senegalese, con precedenti di polizia, anche specifici, e irregolare sul Territorio Nazionale. Nello specifico, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nel servizio Polmetro nelle stazioni della Linea 1 della metro di Napoli, all'altezza della fermata "Università " in direzione di Piscinola, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha assunto un atteggiamento guardingo tentando, altresì, di allontanarsi con il chiaro intento di eludere il controllo.