Piazza del Gesù | aggredisce un ragazzo Denunciato un 15enne dalla Polizia di Stato

Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha identificato e denunciato un 15enne responsabile di un’aggressione a Monteoliveto, avvenuta per motivi futili. L’episodio è avvenuto in Piazza del Gesù e ha coinvolto un ragazzo, che ha riportato ferite dopo l’aggressione. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di ricostruire l’accaduto e di prendere provvedimenti nei confronti dell’autore.

Aggressione per futili motivi a Monteoliveto: identificato e denunciato uno degli aggressori dopo l'arrivo della vittima al Vecchio Pellegrini. Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha denunciato un 15enne napoletano per lesioni personali aggravate. In particolare, nella serata di ieri, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso l'Ospedale Vecchio Pellegrini per la segnalazione di un 17enne giunto con delle ferite al volto. Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno accertato che il giovane, durante la serata, in via dei Carrozzieri a Monteoliveto era stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che, a seguito di una lite scaturita da futili motivi, lo avevano aggredito fisicamente.

