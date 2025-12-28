Nel 2026 il Comune conta di incassare poco meno di 70 milioni di euro dalle multe. Un dato in linea con le previsione di dodici mesi fa per l’anno che si appresta a finire, ma in netto rialzo rispetto – ad esempio – al 2023, quando l’ammontare era di 62 milioni. I "proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" nel Bilancio si attestano per la precisione a 69 milioni 341 mila 753 euro, con un balzo di quasi 8 milioni in tre anni. Andando sempre più nel dettaglio, al netto del ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’ (Fcde) e delle spese, le entrate da sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale sono pari a 25 milioni 536 mila 814 euro, mentre quelle derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità (sempre al netto di Fcde e spese) arrivano a 6 milioni 828 mila 781 euro (14 milioni considerando il ‘lordo’); 32 milioni 365 mila 596 euro invece la previsione dei proventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Multe, tutti i numeri. In arrivo altri 70 milioni. FdI: "Si investa davvero nella sicurezza stradale"

