Vaticano scienziati per la pace L’appello dell’Accademia per la Vita

L’Accademia per la Vita, con il supporto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha lanciato un appello intitolato “Scientists for Peace”. L’obiettivo è incoraggiare scienziati di tutto il mondo a intraprendere azioni concrete per promuovere la pace. L’appello invita a un impegno attivo e diretto, senza lasciare spazio a parole vuote o promesse generiche.

Compiere azioni concrete per la pace. È quanto si legge nell'appello "Scientists for Peace" promosso dalla Pontificia Accademia per la Vita e patrocinato dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Servizio di Paolo Fucili TG2000.