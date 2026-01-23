Accademia dei Filipatridi Cantelli e gli scienziati dell’epoca ellenistica

L’Accademia dei Filipatridi di Savignano sul Rubicone ospita una conferenza di Mario Cantelli, ex docente di fisica e matematica. L’evento, intitolato

Interessante conferenza a Savignano sul Rubicone nell’aula magna dell’Accademia dei Filopatridi tenuta dall’accademico Mario Cantelli già docente di fisica e matematica, dal titolo "Scienziati di epoca ellenistica: una moderna rappresentazione dell’universo fisico". Mario Cantelli ha partecipato come relatore a numerosi convegni e cicli di conferenze su temi di fisica e filosofia della Scienza. Oltre a diverse pubblicazioni ha curato numerosi manuali di fisica per i trienni dei Licei Scientifici e di altri Istituti Superiori. Ha sottolineato Cantelli: "Nell’opera degli autori dell’epoca riscopriamo brillanti intuizioni, profonde riflessioni sull’etica e sulla physis, quella che oggi chiamiamo fisica, e sempre più ci rendiamo conto di quanto la storia del pensiero occidentale sia debitrice nei loro confronti in ambito scientifico e filosofico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

