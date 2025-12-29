Vaticano il Papa agli amministratori dell' Anci | La politica promuova la pace sociale

Il Papa invita gli amministratori dell'Anci a promuovere iniziative che favoriscano la pace sociale, affrontando tematiche come la crisi demografica, le difficoltà delle famiglie e dei giovani, la solitudine degli anziani, le povertà silenziose, l'inquinamento ambientale e i conflitti sociali. Un appello a lavorare insieme per un progresso sostenibile e inclusivo, rispondendo alle sfide che coinvolgono la società nel suo complesso.

"La crisi demografica e le fatiche delle famiglie e dei giovani", "la solitudine degli anziani", "il grido silenzioso dei poveri", "l'inquinamento dell'ambiente", "i conflitti sociali". E, ancora, "disturbi psichici, depressioni, poverta' culturale e spirituale, abbandono sociale"; poi, il gioco d'azzardo, "piaga" - peraltro in aumento - che "rovina molte famiglie". Sfide generali e problematiche personali quelle che affliggono oggi le citta' in Italia e i loro abitanti: Papa Leone XIV le elenca e le denuncia una ad una nell'udienza di oggi in Vaticano ai rappresentanti dell'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, da oltre cento anni in attivita', chiedendo di "porre attenzione alle necessita' delle famiglie e delle persone, avendo cura specialmente dei piu' fragili, per il bene di tutti" e in particolare ai sindaci di farsi "maestri di dedizioneÂ al bene comune". 🔗 Leggi su Iltempo.it

