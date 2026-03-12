Varese | incontro sul referendum giustizia con l’ex

A Varese, lunedì 16 marzo alle 18:30, si terrà un incontro sulla questione del referendum sulla giustizia presso la Sala Montanari in via dei Bersaglieri. La riunione è promossa da un ex esponente politico e vedrà la partecipazione di cittadini interessati ad approfondire il tema. L’evento mira a discutere di un argomento di attualità e coinvolge la comunità locale.

Un appuntamento civico di rilievo si prepara a Varese per il prossimo lunedì 16 marzo alle ore 18:30 presso la Sala Montanari in via dei Bersaglieri. L'iniziativa, promossa dalle ACLI Provinciali, mira a fornire alla cittadinanza gli strumenti necessari per esprimere un voto consapevole sul quesito referendario sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. Al centro del dibattito ci sarà Edmondo Bruti Liberati, ex Procuratore della Repubblica di Milano ed ex Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che esporrà le ragioni del "No" alla riforma proposta. La scelta di organizzare questo incontro pubblico nasce dalla necessità di chiarire le implicazioni concrete che una modifica legislativa avrebbe sul funzionamento del sistema giudiziario italiano.