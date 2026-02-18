Varese – Un gazebo a Varese del movimento Angelo Vidoletti per parlare sul referendum della giustizi

A Varese, il Movimento Angelo Vidoletti ha allestito un gazebo in piazza Podestà per parlare del referendum sulla giustizia. La scelta di organizzare l’evento nasce dalla volontà di coinvolgere i cittadini e spiegare le proposte in votazione il 22 e 23 marzo. Il gazebo sarà aperto sabato 28 febbraio, dalle 10 alle 18, e offre materiale informativo e discussioni dirette con i volontari. L’iniziativa mira a favorire un confronto chiaro sui contenuti del referendum e a chiarire eventuali dubbi.

Un confronto diretto con i cittadini. Il Movimento Angelo Vidoletti ha scelto di portare il dibattito direttamente nel cuore di Varese, allestendo un gazebo in piazza Podestà.