Cortemaggiore | incontro sul Sì al referendum giustizia

Mercoledì 11 marzo alle 21 si svolgerà a Cortemaggiore un incontro pubblico sulla riforma della giustizia e sul referendum che si terrà il 22 e 23 marzo. L'evento è rivolto ai cittadini interessati a conoscere i dettagli della consultazione e le implicazioni della riforma. Non sono previsti interventi di rappresentanti politici o esperti durante la serata.

Mercoledì 11 marzo alle ore 21 si terrà a Cortemaggiore un incontro pubblico dedicato alla riforma della giustizia e al referendum del 22 e 23 marzo. L'appuntamento, ospitato presso la Biblioteca Comunale di Cortemaggiore in Via M. Boni Brighenti 2, è organizzato dal Centrodestra piacentino per illustrare ai cittadini i motivi del Sì. La serata vedrà l'intervento di diverse figure istituzionali e giuridiche che analizzeranno la separazione delle carriere e la trasparenza nel sistema di autogoverno della magistratura. L'iniziativa fa parte di un ciclo più ampio di incontri pubblici volti a informare gli elettori sulle implicazioni della riforma costituzionale.