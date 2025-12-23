Barometro del Futuro | italiani concentrati sul presente i giovani pensano al domani

Il Barometro del Futuro evidenzia come gli italiani siano attualmente più focalizzati sul presente, mentre i giovani mostrano un interesse maggiore per il domani. Questa ricerca, curata da ASviS e presieduta dal prof. Enrico Giovannini, analizza le tendenze e le percezioni sulla pianificazione futura. Comprendere questi orientamenti è essenziale per sviluppare politiche e strategie che rispondano alle esigenze di tutte le generazioni.

di Flavio Natale, della Redazione ASviS, presieduta dal prof. Enrico Giovannini, registrata sul sito ASviS il 2 dicembre 2025 Il futuro è, per sua natura, un territorio ignoto. Non sappiamo con certezza cosa accadrà, ma possiamo elaborare scenari sufficientemente precisi. Ma cosa ne pensiamo, oggi, del domani? Siamo ottimisti o pessimisti? Quali sono le minacce maggiori? Il futuro è già scritto o è nelle nostre mani? Queste sono solo alcune delle domande a cui ha risposto l’indagine “ Barometro del Futuro ”, prodotta dall’Istituto Piepoli in collaborazione con ASviS e lanciata in occasione del Future Day, l’evento organizzato nell’ambito di Ecosistema Futuro che si è svolto all’Ara Pacis di Roma il 2 dicembre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

