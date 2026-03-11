Rieti | vandalismo a Città Giardino il Comune caccia i

Il pomeriggio di mercoledì 11 marzo, la Polizia Locale di Rieti è intervenuta in via Duprè Theseider a Città Giardino per un episodio di vandalismo. Le forze dell’ordine hanno effettuato un intervento sul posto, dove sono stati riscontrati danni a proprietà pubbliche e private. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili dell’azione.

Il pomeriggio di mercoledì 11 marzo ha un’azione della Polizia Locale a Rieti, specificamente in via Duprè Theseider. Gli agenti hanno constatato danni recenti all’arredo urbano e al pulsante del semaforo pedonale nel quartiere Città Giardino. Il primo cittadino, Daniele Sinibaldi, ha espresso ferma condanna per questi atti contro il bene comune. L’intervento si è concentrato su elementi installati da pochi mesi nell’ambito di un progetto di rigenerazione urbana appena completato. La reazione istituzionale punta sulla collaborazione con le forze dell’ordine per identificare chi ha commesso i reati. L’amministrazione sottolinea come tali azioni vadano contro gli sforzi per rendere la città più vivibile e accogliente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

